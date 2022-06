Peu nuageux, atmosphère respirable

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/7.9

Focale 4.7 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Les orages se sont vacues et le bleu est revenu avec juste des cumulus inoffensifs un peu plus nombreux en milieu de journe (la masse d'air stabilise limite la convection diurne).

Profitons de ces tempratures "civilises" et point avant le nouveau coup de fivre prvu notamment vendredi et samedi voire encore dimanche en Alsace.

Mini 14/15C, maxi ne dpassant pas 25C ( Entzheim 10 kms : de +147 +247).

Photo : Strasbourg Neuhof, route de la Ganzau au sud ouest du quartier Neuhof Stockfeld.