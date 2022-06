Halos à rayon particulier

Appareil Canon

Canon EOS 300D DIGITAL

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/11

Focale 18 mm

ISO 100

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Plusieurs halos taient visibles en cette soire, mais ceux-ci avaient un aspect plutt inhabituel: un double arc est visible au-dessus du soleil, et 2 autres arcs sont visibles gauche et droite du soleil. On peut remarquer que ces halos n'ont pas le mme rayon: les arcs de chaque ct sont probablement des parhlies 18, tandis que les arcs au-dessus du soleil semblent tre une partie du halo de 22 et un parhlie 23 au-dessus. Le parhlie 23 s'loigne nettement du halo de 22 quand le soleil est bas et ses couleurs sont trs ples. Tous ces halos se forment avec des cristaux de glace de forme pyramidale. Ces cristaux se trouvaient dans un voile de nuages levs, quasiment invisible l'oeil nu.

Les parhlies 18 sont trs rares, le parhlie 23 est un peu plus courant (visible environ 2 ou 3 jours par an).