Finement voilé en soirée

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/13549 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 122

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Contrairement la veille, sous un lger Mistral ayant annihil les brises et permis de battre de nouveaux records de de chaleurs, battant parfois des records de prcocit, aujourd'hui le temps est redevenu plus classique, soumis aux brises marines thermiques.



Aprs le violent coup de Mistral de jeudi dernier qui avait bien refroidi la mer, l'eau se rchauffe de nouveau rapidement et la baignade est dj bien agrable.





Photo prise depuis le Cap Croisette dans le Parc National des Calanques.