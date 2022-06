Altocumulus annonçant l'arrivée des fortes chaleurs !

Appareil SONY

ILCE-6000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.3

Focale 16 mm

ISO 100

Objectif E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel inPixio Photo Studio 11

On a clairement chang de masses d'air aujourd'hui , o le ciel bleu azur des jours prcdents avec seulement de petits cumulus par vent frais de NE a laiss place un ciel plus blanchtre et parcouru cet aprs-midi d'altocumulus d'aspect pr-orageux et ondulant au moment du soleil couchant .

C'est juste le moment o les fortes chaleurs arrivent que ma VP2 ( l'ISS) a eu la bonne ide de tomber en panne !!