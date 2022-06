Couchant tourmenté après une forte chaleur

Appareil Canon

34.7 cet aprs-midi en Bresse soit +1 versus la maximale de toute l'anne 2021 : 33.7 le 15/08!

Malgr quelques nuages le soleil et le vent du Sud sensible ont pousser la temprature 8.6 au-dessus de la normale d'une seconde dcade sur 20 ans.

Au moment du coucher de soleil le soleil est devenu particulirement tourment au passage de 2 petites cellules orageuses qui ont donn une dizaine de coup de tonnerre et 3 gouttes! Il fait encore 27.8 22h15...

