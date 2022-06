Soirée lourde

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.6

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Il fait particulirement chaud au crpuscule, avec encore prs de 30C 21 heures; le ciel et chaotique avec la prsence de quelques altocumulus, de cirrus, et, au loin sur l'horizon, les enclumes de deux cellules orageuses svissant sur la Sane-et-Loire et du ct de Besanon.