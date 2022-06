Voile et poussières

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Photographe Damia Bouic

Logiciel darktable 3.4.1

Bonjour,



Ciel bien voil ds le dbut du lever du jour. En cause ? Des remontes poussireuses qui, durant la nuit, on provoqu la formation de nuages d'altitude. Cela a eu pour effet de bien freiner le coup de chalumeau qui dmarre ds le matin depuis quelques jours. Ici, le voile est en train de se lever, mais les teintes dsertiques du ciel restent visibles. En bas de l'image, la vgtation qui prends des tonalits de plus en plus jaune mesure que le sol s'assche.



Demain et aprs-demain vont tre des journe incroyablement difficiles, le tempratures modlises sont effrayantes.



Passez une bonne journe, et hydratez-vous (si vous lisez ceci, buvez de l'eau, maintenant).