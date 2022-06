Très fortes chaleurs

Appareil Panasonic

30C 21h pour Sivergues, encore 33C en plaine, la nuit s'annonce caniculaire, particulirement prs du Rhne o les tempratures pourraient ne pas descendre sous les 25C. Demain, les 40C pourraient tre atteints en Vaucluse aprs les 39,1C relevs Apt aujourdhui ainsi que les 37,9C Avignon et plus globalement 37-38C dans le dpartement cet aprs-midi dans un pisode de trs fortes chaleurs trs prcoce. Pour le Vaucluse on est quand mme encore loin des temprature de juin 2019 (44C) et de celle attendues dans le Sud-ouest.

Malgr ces tempratures, le dpartement reste en jaune car hors demain matin, les minimales sont encore respectables et hors des seuils de canicule (21/36).



Ce qui est sur c'est que ces fortes chaleurs aggravent la scheresse qui dure dj depuis des mois, la situation devient critique, plusieurs secteurs du dpartement sont passs en ''alerte renforce''. Pour demain, la prfecture interdit l'accs certains massifs l'aprs-midi en raison du risque incendie qui risque d'tre exceptionnel cet t. Nous sommes que le 16 juin...