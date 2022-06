orageux sur le piémont

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un orage s'est dclar ce soir en entre de valle de Luchon et remonte le cours de la Garonne avant de s'vaporer compltement dans les environ de Carbonne.

Tx de 38.1 C Blagnac et 38 C Francazal, suivre les possibles 40 C de demain.