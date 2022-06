Très sec avant même les grosses chaleurs !

Appareil samsung

SM-A405FN

Exposition 1/2688 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.9 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel inPixio Photo Studio 11

GPS 47.95°N, 2.44°E

Nous sommes que le 17 juin et en Bretagne, normalement aprs une coupe c'est de l'herbe verte que l'on devrait retrouver , l c'est plutt de la paille !

Et avant midi le thermomtre a dj atteint 31.8C , le ciel bleu ressemble plus un ciel d'Afrique du Nord que de Bretagne !

Et avec les 2 jours venir de trs fortes chaleurs et si le vent s'en mle gros danger sur le plan des incendies, l't calendaire n'est mme pas commenc !