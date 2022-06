Chaud et sec

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.2

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

40,1C Apt-Viton et plus globalement 38-40C en plaine hier aprs-midi en Vaucluse, exceptionnel pour un 17 juin. Premiers 40C vauclusiens pour la saison atteints trs tt, trop tt. Aprs une nuit de jeudi vendredi caniculaire, notamment prs du Rhne avec 25,1C de minimale Avignon, un record pour un mois de juin.

Pour le Vaucluse les tempratures devraient lgrement baisser ds aujourd'hui mais resterons toujours trs leves pour les prochains jours (37C aujourdhui et 35C demain), mais rien de comparable avec ce qui attendu dans le Sud-Ouest cet aprs-midi.

Ce matin globalement les minimales sont en baisse par rapport hier, notamment prs du Rhne, mais elle sont en hausse sur l'est du dpartement, elles sont comprises entre 17C et 20C, localement 21C.



Ces fortes chaleurs ont fortement accentu la scheresse dj trs entame depuis le dbut de l'anne. L'tat de la vgtation est digne d'une fin juillet. L't s'annonce trs compliqu de ce point de vue l.

Le dpartement fait galement face un pic de pollution, la circulation diffrentie t mise en place par la prfecture pour Avignon et son agglomration.