nuit tropicale

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Avec 23.5 C Blagnac, cette nuit du 17 au 18 juin s'offre la deuxime place des nuits les plus chaudes d'un mois de juin.

On peut constater l'absence de vent d'autan sur le lac, tandis qu' Blagnac celui-ci s'est lev peu aprs 3h du matin amenant avec lui un air plus sec et faisant temporairement baisser la temprature avant que celle-ci ne remonte en fin de nuit.

A 9h, il fait dj 28.4 C, et mme 29.1 C Francazal.