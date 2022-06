Orages sous la Pluie

Les modles prvoyaient l'unisson du trs gros sur le Centre-Ouest. Et bien cela aura eu lieu, mais bien plus au Sud, entre la Gironde et la Dordogne.



Tout d'abord, la convection de dbut de soire, cens se produire entre l'Anjou, la Touraine et le Nord Poitou avec des profils d'hlicit trs fort, aura eu lieu bien plus l'ouest vers la cte atlantique et donc avec bcp moins de CAPE. J'ai bien vu une mini-cellule dviante et trs cisaill vers cholet mais a manquait vraiment d'nergie. Ca ne donnera pas grand-chose et absolument rien n'aura lieu ailleurs, mis part quelques cellules trs classiques sur la cte.



Quant au soir, le SO a ramass svre et nous n'avons eu que des bribes stratiformes plus au Nord. Quelques impacts noys tout de mme dedans, mais bien loin de ce que nous avions prvus. Malgr tout je m'en sors avec les honneurs, mention "potable" grce quelques foudres proches tombs sous la pluie, provenant de la zone stratiforme des cellules qui provoqueront de gros dgts 200km plus au Sud.



Quelques-part, quand je vois les dgts de grle qui y ont eu lieu et sachant que je chassais en vhicule de courtoisie prt par mon garage (ma voiture tant en rvision), je me dis que j'ai eu de la chance d'avoir mal engag ma chasse. Un mal pour un bien.