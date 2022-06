Quelques gouttes sur l'ouest de la Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/860 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Le temps se couvre en dbut d'aprs-midi et quelques micro-averses finissent par amener de maigres gouttes d'eau sur la Camargue. Les premires ou presque depuis les dernires pluies consquentes sur la rgion mi-avril, aprs un premier semestre 2022 dsesprement sec. Avec le mercure 27C et l'hygromtrie qui grimpe 80%, l'ambiance devient vite touffante.



Il devrait repleuvoir la nuit prochaine et des orages sont vivement esprs pour vendredi, la nature est assoiffe !



Vue sur le Grand Rhne au sud d'Arles.