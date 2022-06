orage modéré

Dim. originale 1080*1080px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 25 sec

Ouverture f/11.0

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 20mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.02

Un bel orage a splitt l'approche de Dijon. Situ au nord de Dijon (Ahuy) , j'ai ramass simplement de beaux clairs et une jolie averse. A priori, au sud de Dijon, a n'a pas t la mme avec une cellule orageuse bien plus violente (grle et vent fort)

