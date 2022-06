Apocalypse sur Digoin

Appareil Canon

SC qui aura traverse le 03 dans l'aprs de ce solstice d't, faisant de gros dgts sur Digoin et ses environs.

Des rafales plus de 100km/h son passage avec un dluge de grlons de plus de 5cm, la ville tait mconnaissable aprs le passage de l'orage (route mme plus visible sous les feuilles, pare-brise exploss, les lunettes arrires et optiques de voiture n'ont pas rsists,...), un orage qui restera grav dans les mmoires des habitants.

Ici la photo est prise de Saint Yan, pile en bordure du passage du rideau de grle, la pointe sud de l'orage.



La question de la culture sur les orages se pose rellement, j'ai vu normment de gens rouler en direction de l'orage, directement dans le rideau de grle, c'est vraiment dommage que aussi peu de monde connaisse le risque, des drames pourrait tre vits.