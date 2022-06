Grand beau

Dim. originale 4032*2268px

Appareil samsung

SM-G960F

Exposition 1/1355 sec

Ouverture f/2.4

Focale 4.3 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G960FXXUHFVB4

Aprs une matine mitige, et mme quelques gouttes, le soleil a fini par arriver et le ciel s'est totalement dgag (sauf plus loin au sud), permettant de profiter des magnifiques paysages de la cte de granite rose.

Tx de 19,9 C avec un peu de vent de nord-est cet aprs-midi.