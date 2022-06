Soirée haute en couleurs

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/5.6

Focale 14 mm

ISO 200

Objectif 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe OLIVIER BUHARD

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.6 (Windows)

Les orages qui ont transits cette fin de journe sur la Beauce ont dcidment t bien timides, hormis aux alentours de Chartres o une ralimentation rgulire le long d'une convergence bien humide rechargeait constamment l'amas orageux chartrain. De belles ambiances cependant et qui, bien que beaucoup moins toniques que celle de ce 19 juin dans nos contres, m'auront permis de me promener entre Ablis et Pithiviers pour admirer cette bien belle ligne nuageuse.

Ici, plus trop d'orage, les dernires cellules taient sur leur fin, mais le couchant en a profit pour peindre le ciel de ces belles couleurs si contrastes, un rgal.