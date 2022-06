Rebelote !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7500

Exposition 15 sec

Ouverture f/16.0

Focale 38 mm

ISO 400

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Charly Gardien

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.14

On prend les mmes et on recommence... Dans l'Allier, les orages sont violents. Ici, ils glissent vers le N/NNO.



