Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 13 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Aprs plus d'une heure d'activit foudre disparate et plutt lointaine, le ciel de la Cit des Mouches a connu un peu moins de 5 minutes d'illuminations beaucoup plus vigoureuses et proches, mais pas trs nombreuses. De ce fait il fut assez difficile d'ajuster les rglages...

0.4 mm sont tombs la station MF de SHSH, sans l'ombre d'un doute un peu plus sur Avesnes (disons 1 2 mm tout le moins, estimation pifomtrique), 4.4 mm Sautin et 8.2 mm Hestrud.



Bonne journe tous !