Couvert et humide sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/2360 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Persistance d'un temps couvert et humide sur la basse-valle du Rhne, avec mme environ 10 mm tombs en fin de nuit de mardi mercredi et quelques averses depuis, tandis que le mercure n'affiche pas plus de 28C en journe. L'ambiance reste toutefois trs pesante avec une hygromtrie leve. On n'avait pas vu a depuis au moins deux mois !



Vue vers l'ouest et le Languedoc depuis les hauteurs de Mouris.