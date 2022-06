Après le déluge en Camargue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1025 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Retour d'un temps plus sec en Camargue aprs de violents orages nocturnes qui auront apport beaucoup d'eau. 42 mm sont tombs en deux heures la station de Fourques (30), alors que le total des prcipitations depuis le 1er janvier ne dpassait pas les 80 mm jusqu' hier !



Le ciel reste trs couvert en matine et quelques averses continuent tomber dans une ambiance rafrachie d' peine 20C, on se croirait presque en automne.