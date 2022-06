Très orageux

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Enfin de la pluie! Sur ces 3 derniers jours il est tomb 13,6mm pour Sivergues (court mais fort passage pluvieux hier https://youtu.be/Dy_flFCHLR8). Aujourd'hui, le Vaucluse tait plac en vigilance jaune pour les orages et en effet il y a eu 2 passages orageux, un nocturne donnant 7,2mm (https://youtu.be/_kIUQCfPS9o) et un autre vers midi donnant 0,8mm.

Globalement, le 2eme passage tait le plus violent avec de fortes intensits de pluie voire de grle (27mm Carpentras, 42mm sur le Ventoux et en moyenne 10mm sur le dpartement mais les cumuls sont trs htrognes). Lors du 2me orage, mon secteur est plutt rest l'arrire avec peu de pluie, mais de fortes rafales de vent et de nombreux nuages faisant chuter la temprature (https://youtu.be/f68-Sa9gB-s).

On profite de cette fracheur entre la chaleur de juin et celle de l't.

Malgr ces orages, la scheresse reste toujours exceptionnelle avec un fort dficit depuis janvier (loc. 200mm), mme si localement avec les orages d'aujourd'hui certaines stations telles que Carpentras se retrouvent avec une pluviomtrie excdentaire pour juin, mais se sont des exceptions car globalement le dficit est toujours trs lev.