Changement d'air, mais pas de saison !

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2855 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 102

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Aprs une semaine entire soumise aux vents de Sud SE, apportant chaleur humide, air sableux et soleil ple filtr par l'humidit et le sable, ce vendredi a t tmoin d'un changement de flux, les vents passant au moins provisoirement l'OSO, permettant la masse d'air se s'asscher un peu.

Le ciel est revenu davantage clair et bleu, la visibilit s'est amliore et la sensation de lourdeur lgrement moins prgnante que les jours et nuits prcdents.



Cependant, l'instabilit, proche la nuit dernire avec des orages remontant de Camargue, traversant la Provence intrieure puis les Alpes du Sud ont une nouvelle fois pargn la Provence littorale, et cette semaine se termine avec un cumul sous averses sableuses de 3.8mm sur la Corniche (7.4mm en juin, 72.4mm en 2022).

La redoutable scheresse, sans la moindre relche, ne fait que s'aggraver depuis un semestre !



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du NO.