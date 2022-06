lumière du soir

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs quelques orages rsiduels en fin de nuit et dbut de matine, les nuages sont rests assez nombreux malgr quelques belles claircies cet aprs-midi.

Ce soir, le ciel est enfin nettoy et l'on retrouve un belle lumire.

On relve 21 mm depuis hier en fin d'aprs-midi Blagnac. Il n'tait tomb que 13.1 mm depuis le 24 avril.