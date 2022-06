Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 14 mm

ISO 2500

Objectif NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

Bien oui...Comme partout st L il y a des lotissements...Alors pour sortir et trouver un endroit sympathique pour la photo du soir, je sors.

Un "chouailla" d'clairci me tente pour une sortie....Sauf, c'tait sans compter (j'aurai dit rflchir et deviner...Bref. Des averses comme partout ailleurs arrosent , accompagns de vent, trempent donc le promeneur que je suis. (PS Je n'en peu plus de voir des ramifiers autrement que sur les raisons sociaux...et non dans mon APN.) (voil j'ai fait mon ral la la..