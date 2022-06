Cumulus marins orographiques

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 105

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Sous le vent marin de Sud, chaleur et humidit se combinent avec un point de rose suprieur 20C et un ressenti autour des 35C, bref l't perdure sans relche sur le littoral provenal.

L'humidit maritime, favorise par une Mditerrane 25C et sous ce vent marin, provoque par condensation orographique un chapelet de cumulus sur les crtes des Calanques, comme ici sur la montagne de Marseilleveyre au sud de la rade.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du Sud.