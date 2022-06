Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/4

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 17-50mmÆd

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Impressionnent orage arcus se samedi 25 juin 2022 soir dans le secteur de Madine avec vent puissant mais pas de grle il ses dsagrge rapidement mais aura occasionne quelques dgt ici et l encore trop tt pour savoir si il aura fait plus de dgt dans le secteur suivre demain. d'autre photo et vido serons ici https://www.youtube.com/channel/UCc1q7i96CPvgNv2nC7Om67A et ici https://www.facebook.com/fabricegillant