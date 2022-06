Vive le drone quand même

Appareil DJI

FC3170

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Objectif 24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

GPS 49.14°N, 1.05°E

Altitude GPS 63m

Eh bien quand on cherche un jolie point de vue, et que partout arbres, bocage, fond de valle, et autre vous empche de voir l'horizon....on est bien content de l'avoir...

Nanmoins ce dernier dveloppement orageux qui au dpart ne payait pas de mine, nous largu pendant quelques minutes (Entre Cinq Dix) des trombes africaine...

Nous avons eu plus de trois petits orages dans l'aprs midi, faiblement lectrique mais je m'en contente.