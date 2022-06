Et de 3 !!

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 16 mm

ISO 160

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

3me jour, 3me orage, 3me chasse, et 3me arcus !



Bien qu'en alerte orange aujourd'hui, les modles et les radars n'taient pas si allchants que cela, mais malgr tout, nous dcidons de tenter le coup en descendant plein Sud, dans le secteur de Toul (54) pour intercepter le systme orageux qui se mettait en place tant bien que mal.



Une fois placs, nous remarquons tout de suite que le systme orageux se renforce brutalement en arrivant vers les ctes de Meuse au loin, tant en prcipitations qu'en activit lectrique, qui passera de l'inter et intranuageux quasi continu un bon mitraillage de foudre pendant prs de 10 minutes, avant qu'un arcus immense ne se mette en place juste devant nous avec des contrastes et des couleurs fantastiques !



Malheureusement, voulant essayer de le devancer en nous replaant plus loin vers le Nord/Nord-Est, le flux de l'orage est trop rapide et nous nous ferons littralement avaler dans le tas, secous par de trs violentes rafales de vent qui causeront pas mal de dgts la vgtation (beaucoup de grosses branches et arbres casss) et de trs fortes pluies !



L'orage finira par nous raccompagner jusque chez nous, o nous profiterons de son vacuation pour immortaliser quelques beaux impacts de foudre sur sa partie arrire ;)



Bref, encore une journe qui se termine en beaut, en attendant demain soir o le cap sera probablement mis sur l'Alsace pour une 4me chasse conscutive que l'on espre riche en spectacle et en souvenirs dans nos botiers ;) !