Gigantesque extranuageux !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D600

Exposition 15 sec

Ouverture f/4.5

Focale 35 mm

ISO 320

Objectif 20.0-35.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Orage trs actif et isol la nuit dernire sur l'Hrault avec une activit lectrique parfois marque et quelques impacts extranuageux. Celui-ci fut de loin le plus impressionnant, frappant plus de 10km du cur de l'orage !