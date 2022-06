Tout au long de l'été, c'est toujours l'été !

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/16557 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 99

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Les vents de SE sont encore vigoureux aujourd'hui sur le littoral provenal, et maintiennent une chaleur tenace. Tempratures comprises entre 23.4C et 31.6C la StatIC voisine de la calanque de Samna, 33C en ville, mais bien plus dans les terres.

Marignane par exemple, Tx de 34.5C o l'excdent thermique est donc aujourd'hui de +7.4C par rapport la moyenne.

Ce mois de juin y est dj le plus chaud sur 100 ans de mesures, dpassant mme le fameux juin 2003.

Ct prcipitations par contre, la tendance est videmment au dficit consquent, avec seulement 5.3mm mensuels, soit un dficit de -78% par rapport la moyenne mensuelle de juin (cumul total de 64mm sur les 6 premiers mois de l'anne, dficit actuel de -72%).



Les vents de Sud maintiennent aussi un air quelque peu sableux, donnant sous les rares altocumulus des rayons solaires.



Photo prise depuis le passage des Croisettes dans le Parc National des Calanques. gauche sur la photo, l'le Mare, puis Tiboulen de Mare au centre et la baie des Singes droite.