orage violent

Appareil HUAWEI

YAL-L21

Exposition 20 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.75 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Snapseed 2.0

GPS 48.67°N, 7.44°E

Altitude GPS 284m

Activit lectrique soutenue... Et plus de 3h sous l'orage avec de bonnes prcipitations !

Certains secteurs ont t impacts par la grle (plus ou moins 4 cm).

Envoy depuis l'appli mobile