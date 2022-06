Arrivée d'un orage supercellulaire

Appareil Canon

Canon EOS 6D Mark II

Exposition 13 sec

Ouverture f/5.7

Focale 32 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

Grosse dgradation orageuse cette nuit, je ne m'attendais clairement pas a, le premier orage de nature supercellulaire arrive en dbut de nuit avec une structure de folie mais dommage que ce fut de nuit, activit lectrique dmentielle dessous, mais les impacts sont rare, plusieurs coups de foudre extranuageux tombant derrire moi, enfin n'importe ou rendant le cadrage trs compliqu, cet orage donne de forte pluie au dbut sans violence particulire mais voyant de trs forte rflectivit radar, aucun doute sur les glaons qui allait suivre, je me prend une averse de grle avec des grlons de 2 - 3 cm de diamtre, peut tre un peu plus pour les plus gros car a a tap trs fort sur la voiture avec un bruit impressionnant sans dgts heureusement.



Et encore j'ai eu de la chance, prs de Vendenheim les reflectivits radar ont point 650 mm/h, sans doute des grlons plus gros dans le secteur.