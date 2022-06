Ennuagement progressif

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/900 sec

Ouverture f/5.6

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'ambiance tait plutt jolie en fond de valle, avec une lumire sympa et quelques aimables rayons brumeux. Il rgnait une certaine fracheur estivale, comme en atteste la Tn de la toute proche station MF de SHSH, 40 m plus haut (et donc vraisemblablement plus douce !) : 8.1.

Rien de bien extraordinaire cependant, il est trs ais de descendre bien plus bas, mme au cur de l't, par ici.



Kick in the Eye (B inside ?)

Bonne journe tous !