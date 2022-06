Violentes convections

Dim. originale 4096*2304px

Appareil samsung

SM-A037G

Exposition 0/1 sec

Ouverture f/2.6

Focale 3.38 mm

ISO 117

Flash No Flash

Le quart SE est toujours sous la poussire africaine qui donne une atmosphre blafarde et ce bleu dlav .

En fin de matine la convection est forte sur le sisteronais et ces cumulus en formation rapide ne tarderont pas se transformer en cumulonimbus et apporter un peu d'eau sur la rgion .