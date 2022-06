Coucher de soleil dans la lavande

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 5.3 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Toujours du soleil mais toujours pas de vraie pluie. Les faibles averses de la semaine dernire ont fait du bien la vgtation, mais cela reste largement insuffisant face aux 150-200mm de dficit depuis janvier. Malgr ces pluies, la vgtation reste extrmement sche et les sols ont dj sch depuis les orages de vendredi. Pour aujourd'hui, mon secteur est rest en marge des orages assez violents qui ont touch les dpartements voisins (04 et 83).

Cot temprature, toujours assez chaud avec jusqu' 30-32C cet aprs-midi en plaine, mais les nuits sont respirables (15C sur l'Est, un peu plus en valle du Rhne). Vent faible, mais prsent.