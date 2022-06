Petit éventail coloré

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/5.6

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Les ambiances brumeuses, mme estivales (cette "pjoration" tant due au fait que l'ardeur d'Hlios dissipe le plus souvent trs vite les jolies vapeurs...), offrent frquemment de plaisantes surprises, dans la mesure o il est malais de savoir quoi l'on sera confront quelques dizaines de pas plus loin, les nappes vaporeuses oscillant puis disparaissant ou rapparaissant l o on ne les attend pas ou plus.

Le mystre est au dtour de la sente, du haut chne ou des grasses prairies. Mais oui !



Bonne journe tous !