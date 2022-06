mer de nuages française

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs un rude ascension, je parviens au sommet du pic central et y dcouvre le versant sud du Balatous ( gauche) et une belle mer de nuages qui recouvre les plaines franaises.

Les cumulus resteront peu dvelopps tout l'aprs-midi, puis une ligne orageuse se formera sur le pimont espagnol en soire et remontera vers le nord-est. A Panticosa, l'orage clatera vers 20h30. Sans svrit particulire, le tonnerre fut tout de mme quasiment continu.