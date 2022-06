La Cité magique !

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 7.3 sec

Ouverture f/5.6

Focale 45 mm

ISO 100

Objectif smc PENTAX-DA 16-45mm F4 ED AL

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe DANIEL_GAUVIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Lightroom 5.2 (Windows)

Merci Arome et Wrf qui ont parfaitement modlis cette dgradation orageuse sur l'Aude dans la nuit. Target la Cit de Carcassonne, qui m'a dja souri par le pass. Aprs de longues heures de persvrance, la foudre a commenc sortir l'avant des prcipitations. J'ai continu de viser la Cit, malgr une activit lectrique plus importante souvent hors cadre, et ce coup de foudre ramifi s'est offert dans l'axe de l'objectif !