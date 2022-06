Foudre sous bases élevées

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 30 sec

Ouverture f/10

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Entre Aude et Gard, passant par l'Hrault, belle nuit orageuse. Si l'activit lectrique fut peu frntique, la qualit des dcharges fut au contraire excellente. Ce fut particulirement vrai lorsque ces orages, tantt en attnuation, tantt en intensification, arrivrent sur le massif de la Gardiole (ouest montpellirain) puis sur l'tang de l'Or (extrme est de l'Hrault). Quelques puissantes dcharges tombrent le plus souvent en solo comme ici et parfois en grappe de 2 ou 3 impacts. Quel plaisir de renouer avec de la belle foudre proche :)