Timides éclaircies

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.2

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Ciel assez voil voire couvert cet aprs-midi, empchant les tempratures d'tre trop chaudes (tout de mme jusqu' 30C-32C en plaine). Il fait mme seulement 23C 18h pour Sivergues avec un peu de vent, on respire!



Demain les tempratures devraient tre en lgre baisse et assez respirables (30C en plaine), de mme pour la nuit de vendredi samedi qui s'annonce assez frache par endroit (10-15C). Mais ds samedi aprs-midi, du week-end au milieu de semaine prochaine, est attendu un pic voire une vague de chaleur avec des tempratures entre 35C et 38-40C. Normalement on ne devrait pas parler de canicule car les nuits mme si elles seront chaudes, resteront raisonnables et les seuils de canicule ne devraient donc pas tre atteints (21/36C pour le 84). Ceci encore ne devrait pas arranger la scheresse, d'autant plus que du mistral est attendu dans les prochains jours, mais toujours pas de pluie.