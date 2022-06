A l'arrière de l'orage

Appareil Canon

Canon EOS 6D Mark II

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/8

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

Nouvelle vigilance orange pour orage dans le dpartement, la 3me ce mois, arriv sur mon point de vue, l'orage semblait dstructur avec seulement une base alimentant une autre cellule plus au nord, cependant celui ci en abordant la plaine d'Alsace s'organise et forme une belle base avec un dbut d'arcus et des teintes verdatres trahissant la prsence de grle.

Pas mal d'activit lectrique dessous mais les impacts sont trs souvent noy dans la masse pluvieuse.

Quelques coups de foudre sortirons l'arrire de l'orage.