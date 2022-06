La dernière averse était pour moi

Dim. originale 8256*5504px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7_2

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/9

Focale 14 mm

ISO 200

Objectif NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Jean-Jacques KELNER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.5 (Macintosh)

En effet, une trs jolie petite averse l'avant de ma position, vient poser ces dernires gouttes sur Almenches et comme la matine d'hier matin, offre ainsi un trs beau coucher de soleil;13.9 C 3 km/h

raf.14.5 76% 10 C 1014.4hPa

montee border_color