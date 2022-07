ciel tourmenté

Quelques jolies couleurs matinales, des stratus, de stratocumulus asperatus, des cumulus en fond vers l'Italie, mais le plus intressant est dans les dtails : Vents croiss ; la couche de stratus bas s'coule pousse par un vent de N alors que plus haut la couche drive pousse par un vent de SO de plus en plus fort en prenant de l'altitude .