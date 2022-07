Pas un nuage

Appareil Panasonic

Temps ensoleill avec un peu de vent, on profite de la ''fracheur'' (mme pas 30C en plaine) avant le pic de chaleur des prochains jours.

Mais avec ce vent, la chaleur attendue et la scheresse actuelle, attention aux incendies: un important dpart de feu est en cours dans le nord 84. Mais pour l'instant toujours pas d'interdiction d'accs aux massifs par la prfecture.



Bilan mto Juin 2022:

Temprature maximale: 36,5C (17/06)

Temprature minimale: 12C (10/06)

Prcipitation maximale en 24H: 8 mm (/06)

Prcipitation totale: 14 mm

Rafale maximale: 70 km/h (09/06)

Nombre de jour(s) avec fortes chaleurs: 16 (dont 2 trs fortes chaleurs et 5 nuits tropicales)



En rsum ce mois aura t encore dficitaire ct pluviomtrie: En moyenne entre 15 et 30mm seulement dans le dpartement au lieu d'environ 40 mm, ce qui reprsente un dficit d'environ 50 80% aprs un printemps exceptionnellement sec. Tout de mme une exception sur ce mois de juin, la station de Carpentras qui grce aux orages a une pluviomtrie excdentaire (10%). Globalement un peu moins sec sur le nord-ouest 84 et le Ventoux, mais extrmement sec sur l'est 84.

Ct temprature, ce mois aura t nettement suprieur aux normales ( environ +4C) que ce soit pour les minimales (environ +3C), mais surtout pour les maximales (environ +5C).