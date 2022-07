Gavarnie et Ordesa

Gavarnie et Ordesa Tendeñera 2022-07-01T14:05:00+02:00

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Vue spectaculaire sur l'entre du canyon d'Ordesa qui conduit le randonneur au Monte Perdido que l'on aperoit au centre de l'image.

Un ou deux cumulus ont russi se former au loin vers le Cotiella et le massif des Posets.

A gauche le massif du Nouvielle, que l'on a rarement l'occasion de voir sous cet angle quand on habite Toulouse !