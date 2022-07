Grand bleu sur les Baronnies et le Ventoux

Dim. originale 4096*2304px

Appareil samsung

SM-A037G

Exposition 0/1 sec

Ouverture f/2.6

Focale 3.38 mm

ISO 113

Flash No Flash

Ciel merveilleusement lumineux et vue trs nette sur le Mont Ventoux .

Vent calme et Th 28. C est l't !