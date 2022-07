Pic du Gaziès

Dim. originale 3456*2592px

Il faut grimper pour chapper au tourisme de masse qui s'est empar des Pyrnes. La montagne, vendue par les offices du tourisme rgionaux comme un vulgaire objet de consommation, passe pour une activit "verte". C'est oublier les tendances dramatiques des foules qui s'imaginent disposer d'un parc d'attraction grandeur nature ! Des centaines de voitures, de camping-cars se pressent sur la route des cols et envahissent les espaces sauvages de leur incapacit toute forme d'esthtisme qui devrait imposer non seulement le silence mais aussi tous les gards ds la puissance vitale des vivants, lesquels se passeraient bien de hardes bruyantes sirotant du coca et des litres de bire en coutant la radio.

Heureusement, de l-haut, la mditation d'altitude retrouve ses lettres de noblesse face au gant d'Ossau et au lac d'Aule. Personne sur cette crte esseule ! Au fond, Balaitous, pics d'Enfer et Collarada se partagent l'horizon.