Dim. originale 4000*3000px

Appareil OnePlus

HD1903

Exposition 1/269 sec

Ouverture f/1.6

Focale 4.755 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

Les jours se suivent et se ressemblent ct mto avec toujours le mme type de temps depuis plusieurs jours ... un ciel partag entre belles claircies et passages nuageux parfois important sans aucune consquences et surtout toujours sans aucune prcipitation ! T actuelle de 23C (24 / 25C au plus chaud de la journe).

Envoy depuis l'appli mobile